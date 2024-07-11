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В губернии собраны первые 100 тысяч тонн зерна

11 июля 2024 16:31
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Всего в страду 2024 года сельхозтоваропроизводителям губернии предстоит убрать 1,248 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Аграрии Самарского региона массово приступили к уборочным работам. На сегодняшний день собрано более 100 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,2 ц/га.

Всего в страду 2024 года сельхозтоваропроизводителям губернии предстоит убрать 1,248 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что основой продовольственной безопасности страны является собственный посевной материал. Повышение доли семян отечественной селекции – один из основных постулатов Доктрины продовольственной безопасности России, утвержденной Президентом. Решение задачи заключается в разработке новых высокопродуктивных сортов, как зерновых, так и технических культур, и в их промышленном производстве для обеспечения потребностей аграриев.

Накануне успехами и результатами своей селекционной работы поделились самарские ученые на полевом семинаре-совещании, прошедшем на базе опытного полигона Самарского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН. Конкурентоспособные высокорентабельные сорта, разработанные самарскими селекционерами, уже широко известны как на территории губернии, так и за ее пределами. Более 90% семян зерновых культур, используемых самарскими сельхозпредприятиями, являются результатом научной работы местных селекционеров. Участникам семинара было представлено более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур.

Успешному выполнению задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны способствует и активная работа самарских сельхозпредприятий по обновлению техники. Аграрии региона ежегодно приобретают несколько сотен единиц современных тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники. Для оперативной уборки зерновых культур в этом году в хозяйствах области подготовлено 3,2 тысячи зерноуборочных комбайнов, планируется задействовать 460 прицепных жаток, более 3 тысяч грузовых автомобилей, в том числе 1,4 тысячи единиц КАМАЗов, что позволит без задержек вывозить из-под комбайнов суточный намолот зерна. В текущем году на модернизацию технического парка аграриев было выделено более 200 млн рублей из областного бюджета.

На господдержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено 1,1 млрд. рублей. С учетом поправок в бюджет, инициированных врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, всего в текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрено свыше 3,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

Николай Абашин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, заверил, результаты отечественной селекции не уступают, а зачастую превосходят по продуктивности и качественным характеристикам импортные аналоги. «Сегодня в сравнении мы видели и германские гибриды, и самарские сорта. Даже визуально – наши превосходят. Это еще одна цель полевых совещаний-семинаров – переломить сознание некоторых соотечественников».

Виктор Ермолаев, директор семеноводческого предприятия «Возрождение-98»: «Нам показали очень интересное направление, новые сорта. Из них мы обратили внимание на «интеграцию». Нам кажется, в ней отлично сочетаются качество и урожайность».

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

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