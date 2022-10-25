Цифровизация в сельском хозяйстве: в фермерском хозяйстве Большеглушицкого районе на полях курсируют новые комбайны Т-500

191

В фермерском хозяйстве Алексея Ракитина в Большеглушицком районе на полях курсируют новые комбайны Т-500. Машины с девятиметровой жаткой и бункером на 10 кубов за агросезон показали высокую производительность. Летом легко справлялись с пшеницей, урожайность которой доходила 60 ц/га. Сейчас на подсолнечнике вновь незаменимы.



– Комбайны на жатве показывают себя очень хорошо. Мы довольны. Есть большое желание еще приобрести. Из пяти комбайнов, работающих в нашем хозяйстве, два уже надо заменить. Тем более у нас есть поголовье КРС, и на приобретение техники получаем субсидию. Вот бы еще хорошая цена установилась на хлеб. Сейчас в 2–3 раза ниже прошлогодних, – делится глава КФХ Алексей Ракитин.



Перед выходом на поле хлеборобы обычно визуально осматривают комбайны, вручную проводят мелкий ремонт. А Николай Сарычев техническое состояние своего «Ростсельмаша» оценивает через приборную панель и настраивает от кнопки.



– Комбайн сам по себе насыщен электроникой. В нем все автоматизировано. Дополнительно есть устройство, которое через спутник рулит по загонке. И еще новинка – камера Cognitive pilot. Она помогает работать без огрехов, – рассказывает механизатор.



Цифровизация в сельском хозяйстве сегодня уже не диковинка. Приборами точного земледелия в регионе оснащено порядка 40–50% машинно-тракторного парка.

Фото: пресс-служба правительства СО