Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Специалисты Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 300 проб зерна на экспорт

24 сентября 2025 10:25
95
Специалисты Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 300 проб зерна на экспорт

С начала 2025 года по состоянию на 22 сентября специалисты Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 300 проб зерна гороха, гречихи, кукурузы, льна, нута, вики, пшеницы, чечевицы, ячменя от партий общей массой 1,06 млн т, предназначенных для отправки на экспорт.

Всего в лаборатории проведено более 23 тыс. исследований на показатели безопасности: пестициды, радионуклиды, микотоксины, токсичные элементы, генно-модифицированные организмы и показатели качества.

В результате экспертизы установлено, что зерно соответствует требованиям стран-импортеров: Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Бангладеш, Вьетнама, Египта, Израиля, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланки, Бельгии, Польши и ряда других государств.

На основании лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» выданы протоколы испытаний.

В центре внимания
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
116
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
132
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
360
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
359
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
315
