Специалисты Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 300 проб зерна на экспорт

95

С начала 2025 года по состоянию на 22 сентября специалисты Самарской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили 300 проб зерна гороха, гречихи, кукурузы, льна, нута, вики, пшеницы, чечевицы, ячменя от партий общей массой 1,06 млн т, предназначенных для отправки на экспорт.



Всего в лаборатории проведено более 23 тыс. исследований на показатели безопасности: пестициды, радионуклиды, микотоксины, токсичные элементы, генно-модифицированные организмы и показатели качества.



В результате экспертизы установлено, что зерно соответствует требованиям стран-импортеров: Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Бангладеш, Вьетнама, Египта, Израиля, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланки, Бельгии, Польши и ряда других государств.



На основании лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» выданы протоколы испытаний.