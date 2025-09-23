сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна

88

Урожай зерновых и зернобобовых собран на 75%, уже получено 119 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Как сообщила министр сельского хозяйства на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, уже убрано три четверти площадей зерновых и зернобобовых, пишет Смотрим.

"На сегодняшний день уже получено 119 миллионов тонн зерновых, в том числе порядка 86 миллионов тонн пшеницы", – сказала Лут.

Она отметила, что прогноз на объем всего собранного урожая в 135 миллионов тонн сохраняется.

Кроме того, глава Минсельхоза указала, что качество зерна и средняя урожайность в этом году выше прошлогодних. Темпы сбора урожая также превышают показатели 2024 года.

Ранее Лут сообщила, что ожидаемый экспорт зерна с июля по декабрь 2025 года из России составит 33 миллиона тонн.