Самарская молодёжь строит будущее АПК

80

В Самарской области состоялся первый молодёжный форум «Агродвиж» — однодневный интенсив для школьников и студентов, направленный на развитие агропромышленного комплекса региона. Организаторами выступили Молодёжное правительство области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также ГБУ ДПО «Самара-АРИС». Площадку предоставил Самарский аграрный университет.

Форум стал частью системной работы по популяризации АПК в рамках федерального проекта «Кадры для АПК». Его ключевая задача — к 2030 году обеспечить предприятия отрасли квалифицированными кадрами на 95%, а долю специалистов в возрасте до 35 лет увеличить с нынешних 9% до 15%.

Участники интенсива под руководством практикующих экспертов прошли полный цикл превращения идеи в реальный проект. Работа велась по трём направлениям:

«Грантовая мастерская» — обучение подготовке и подаче проектных заявок,

«Мастерская развития Агромедиа» — освоение навыков создания контента для АПК,

«Агротуризм» — обсуждение перспектив развития агротуристических маршрутов и бизнес-моделей.



Инициатор форума, молодёжный министр сельского хозяйства Николай Березин, отметил: «Мы объединили школьников, студентов колледжей и вузов, чтобы показать: в аграрной отрасли можно не только работать по специальности, но и реализовывать социальные инициативы, развивать медиа, создавать новые форматы. Мы даем инструменты, а молодежь генерирует идеи, которые мы будем воплощать вместе».

Участники получили не только методические материалы и сертификаты, но и практические навыки. Форум стал площадкой для профессионального роста и вдохновения.

«После вуза меня уже ждут в АО «Эконива», — поделилась студентка первого курса Самарского аграрного университета Рената Тимербулатова. — А на «Агродвиже» я получаю дополнительные компетенции — умение презентовать себя и свои идеи, что особенно важно в современном АПК».

Форум наглядно продемонстрировал, что аграрная отрасль — это современное пространство возможностей. Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным.

Напомним, что формирование кадрового потенциала и популяризация агропрофессий — приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева размер единовременных выплат молодым специалистам АПК был увеличен почти в три раза и теперь составляет 103,5 — 207 тысяч рублей.