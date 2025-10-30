Я нашел ошибку
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Самарская молодёжь строит будущее АПК

30 октября 2025 13:18
80
Самарская молодёжь строит будущее АПК

В Самарской области состоялся первый молодёжный форум «Агродвиж» — однодневный интенсив для школьников и студентов, направленный на развитие агропромышленного комплекса региона. Организаторами выступили Молодёжное правительство области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также ГБУ ДПО «Самара-АРИС». Площадку предоставил Самарский аграрный университет.
Форум стал частью системной работы по популяризации АПК в рамках федерального проекта «Кадры для АПК». Его ключевая задача — к 2030 году обеспечить предприятия отрасли квалифицированными кадрами на 95%, а долю специалистов в возрасте до 35 лет увеличить с нынешних 9% до 15%.
Участники интенсива под руководством практикующих экспертов прошли полный цикл превращения идеи в реальный проект. Работа велась по трём направлениям:

  •  «Грантовая мастерская» — обучение подготовке и подаче проектных заявок,
  •  «Мастерская развития Агромедиа» — освоение навыков создания контента для АПК,
  •  «Агротуризм» — обсуждение перспектив развития агротуристических маршрутов и бизнес-моделей.


Инициатор форума, молодёжный министр сельского хозяйства Николай Березин, отметил: «Мы объединили школьников, студентов колледжей и вузов, чтобы показать: в аграрной отрасли можно не только работать по специальности, но и реализовывать социальные инициативы, развивать медиа, создавать новые форматы. Мы даем инструменты, а молодежь генерирует идеи, которые мы будем воплощать вместе».
Участники получили не только методические материалы и сертификаты, но и практические навыки. Форум стал площадкой для профессионального роста и вдохновения.
«После вуза меня уже ждут в АО «Эконива», — поделилась студентка первого курса Самарского аграрного университета Рената Тимербулатова. — А на «Агродвиже» я получаю дополнительные компетенции — умение презентовать себя и свои идеи, что особенно важно в современном АПК».
Форум наглядно продемонстрировал, что аграрная отрасль — это современное пространство возможностей. Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным.
Напомним, что формирование кадрового потенциала и популяризация агропрофессий — приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева размер единовременных выплат молодым специалистам АПК был увеличен почти в три раза и теперь составляет 103,5 — 207 тысяч рублей.

