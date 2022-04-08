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Почти 5 млрд рублей предусмотрено на финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 году

8 апреля 2022 18:31
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Самарские сельхозпроизводители могут смело рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности.

Самарские сельхозпроизводители могут смело рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности. В 2022 году на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрено почти 5 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей – из областного бюджета, 2,4 млрд – из федерального. 

Господдержка предусмотрена по 39-ти направлениям, в том числе по 30-ти на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Для поддержки малых форм хозяйствования в Самарской области реализуются сразу несколько видов грантовой поддержки. Сейчас как раз идет прием документов на конкурсный отбор на предоставление грантов по направлению «Семейная ферма». Кроме этого, на региональном уровне прорабатывается вопрос реализации механизмов государственной поддержки личных подсобных хозяйств. 

С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах. 

«Ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной, - отметил в своем выступлении в Госдуме Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. - Одна из первоочередных задач – успешное проведение посевной кампании. Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены. На субсидирование программы льготного кредитования дополнительно выделено свыше 150 млрд руб.

Продовольственная безопасность Самарской области, по мнению экспертов, также не вызывает беспокойства – дефицита продуктов быть не должно. Все предприятия АПК работают стабильно. 

Местные производители способны обеспечить регион и зерном, и техническими культурами в полном объеме. Дефицит мяса или молока  компенсируется  за счет ввоза из соседних регионов России. 

В прошлом году, согласно данным Самарастата, самарские производители пищевой продукции заметно нарастили объемы своей продукции.   Так, производство сыра составило 3,6 тыс. тонн (на 98,5 % больше уровня 2020 года), мясных полуфабрикатов 21,1 тыс. тонн (на 32,2%), молока питьевого 70 тыс. тонн (на 8,6%), колбас 44 тыс. тонн (на 4%), муки 280,8 тыс. тонн (на 4,1%), хлебобулочных изделий 66,3 тыс. тонн (на 6,5%), мучных кондитерских изделий 5,8 тыс. тонн (на 6,2%).

 

Фото:   pixabay

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