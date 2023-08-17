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Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии

17 августа 2023 15:16
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В селе Староганькино муниципального района Похвистневский на традиционном Дне поля представили новые сорта и прогрессивные технологии возделывания картофеля.

В селе Староганькино муниципального района Похвистневский на традиционном Дне поля представили новые сорта и прогрессивные технологии возделывания картофеля. В этом году на мероприятии собрались 80 специалистов из Самарской и Ульяновской областей, Татарстана и Оренбуржья, Удмуртии, Башкортостана и Чувашии, а также из Казахстана. Картофелеводы оценили всю цепочку селекционного процесса — выращивание, оздоровление и выведение новых сортов.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные Главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

В 2018 году в рамках федерального проекта «Комплексные научно-технические программы» (КНТП) на площадке семенного хозяйства и селекционного центра «Агростар» был создан центр селекции. В рамках проекта «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области» объединились представители науки, местные аграрии и предприниматели. Самарские картофелеводы получили грант из федерального и областного бюджетов. Благодаря грантовой поддержке были закуплены расходные материалы, построены и модернизированы тепличные комплексы, склады и лаборатории, оснащены необходимым оборудованием и приобретена техника. Это дало хорошее преимущество на старте работы по семеноводству и селекции.

В результате кропотливой селекционной работы в конце 2022 года был зарегистрирован первенец самарских картофелеводов — раннеспелый, устойчивый к заболеваниям сорт Джулия. По результатам испытаний он зарегистрирован Госсорткомиссией, а также получил высокую оценку научного сообщества и сельхозпроизводителей. С 2024 года элитные семена этого сорта уже будут производиться в семеноводческих хозяйствах Самарской области и в специализированных хозяйствах других регионов России.

Сейчас государственные испытания проходит еще один самарский сорт — высокоурожайная и стойкая к экстремальной жаре Альва. На подходе и другие картофельные сорта, выведенные на самарской земле.

«Мы не гонимся за количеством сортов, а ищем идеал, наиболее приспособленный к различным факторам. Поэтому нам важна доскональная апробация сортов на наших полях и в более жарких климатических зонах России, — говорит генеральный директор группы компаний «МАГ» Владимир Молянов. — Кроме того, мы хотим сделать картошку более дешевым продуктом, понизить ее себестоимость. Поэтому наш картофель должен быть высокоурожайным и давать не менее 70-80 тонн с гектара».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин подчеркивает, что выведение собственных сортов дает независимость от импорта. «С точки зрения продовольственной безопасности развитие селекции и семеноводства картофеля – архиважная задача. В настоящее время доля импортных семян в этой сфере достаточно высока. Согласно продовольственной доктрине, утвержденной указом Президента страны, к 2030 году мы должны применять 75% семян отечественной селекции. Проект КНТП реализуется достаточно успешно — это результат работы партнеров, которые нацелены на конкретный результат. С учетом уже наработанных компетенций картофелеводам по плечу достигнуть цели. День поля в этом году показал, что задача по импортозамещению успешно решается, и на достигнутом никто не останавливается. Мы увидели большое разнообразие опытных образцов, которые лягут в основу выведения новых сортов отечественной селекции», — сказал министр.

 

Фото:   ru.freepik.com

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