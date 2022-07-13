Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов

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Выращенные в огороде и на даче овощи могут разрешить продавать в торговых сетях. Вице-премьер Виктория Абрамченко после встречи с фермерами поручила Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу представить в кабмин предложения, как люди смогут подтверждать безопасность такой продукции. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас бумаги о соответствии товара техрегламентам могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Если механизм изменится, это позволит расширить ассортимент для потребителей и увеличить доходы огородников, указали эксперты.

Правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы. Поручение, с которым ознакомились «Известия», получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Речь о документах, подтверждающих безопасность продукции и ее соответствие техрегламентам. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые получили статус самозанятого. Министерства должны были представить в правительство согласованные предложения до 30 июня.

Малые формы хозяйствования сейчас производят существенный объем овощей, но люди сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи, сказали в аппарате вице-премьера «Известиям».

Минсельхоз совместно с ведомствами прорабатывает возможность внести поправки в законодательство, которые позволят расширить каналы сбыта продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в том числе в торговые сети, подтвердили «Известиям» в министерстве. Там отметили: чем больше каналов для продажи овощей, тем выше доходы людей. Более того, новая мера увеличит объем предложения для граждан на рынке.

Поручение кабмина находится в работе, добавили в Минэкономразвития.