О ходе подготовки к весенним полевым работам в регионе

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Вчера, в рамках заседания комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию руководитель управления растениеводства и земледелия регионального Минсельхоза Сергей Кирсанов доложил о ходе подготовки к весенним полевым работам.



В 2023 году площадь сельскохозяйственных культур составит 2,2 млн га. Планируется, что яровой сев будет проведен на площади 1,6 млн. га.



По словам Сергея Кирсанова, в регионе продолжается мониторинг озимых культур. Их под урожай текущего года было посеяно 484 тыс. га. В настоящее время состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 94% площадей.



Полностью обеспечена потребность сельхозтоваропроизводителей в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур. Сейчас ведется подработка посевного материала.



В весеннюю посевную кампанию будет задействовано 4,6 тыс. тракторов и 3,3 тыс. посевных агрегатов, сообщает пресс-служба

Минсельхозпрода Самарской области.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области