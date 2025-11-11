Я нашел ошибку
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Мишустин рассказал об уровне продовольственной безопасности в России

11 ноября 2025 15:56
140
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

Россия приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

"По итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром. Приближаемся также к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, по картофелю и по овощам. Рассчитываю, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых", - сказал Мишустин.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Россия

