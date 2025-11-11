Мишустин рассказал об уровне продовольственной безопасности в России

140

Россия приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

"По итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром. Приближаемся также к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, по картофелю и по овощам. Рассчитываю, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых", - сказал Мишустин.

Фото: freepik.com