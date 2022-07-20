Минсельхоз поддержал идею включения иван-чая в перечень сельхозпродукции

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Минсельхоз РФ поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции и уже прорабатывает этот вопрос, в министерстве также отметили, что иван-чай обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" чай и кофе на полках магазинов, сообщает РИА Новости.

Ранее в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, обращаясь к президенту Владимиру Путину, обратил внимание на высокий потенциал развития производства этого растения в России и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, по его мнению, необходимо признать иван-чай сельхозпродуктом. Путин в ответ пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".

"Полностью поддерживаем Александра! Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы "подвинуть" обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине. Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта мера откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в России. Кроме того, Минсельхоз уже третий год поддерживает иван-чай и многие другие региональные бренды в рамках проекта "Вкусы России", призванного познакомить россиян и не только с гастрономическим богатством нашей страны, напомнили в министерстве.

"Обязательно подумаем, как еще можно поддержать производителей этого исконно русского напитка", - добавили в Минсельхозе.

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