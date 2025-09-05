139

Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат «Сделано в России» в этом году. Среди них — производители кондитерских изделий, продуктов перемола, молочной и масложировой продукции. Сертификация проходит в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и помогает в продвижении товаров за рубежом.

Сертификат подтверждает надёжность и качество российской продукции. При поддержке Российского экспортного центра он позволяет предприятиям повысить узнаваемость на внешних рынках и находить новых партнёров. Это способствует достижению стратегической цели, обозначенной Президентом страны Владимиром Путиным, — увеличить к 2030 году экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

«Получение сертификата «Сделано в России» стало для нас подтверждением правильности пути — мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше — к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки», — рассказал генеральный директор маслозавода «Пестравский» Николай Астафуров.

По итогам восьми месяцев текущего года объём экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области превысил 250 тысяч тонн. Поставки осуществляются в 48 стран, при этом около 80% отгрузок приходится на Турцию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Индию, Китай, Беларусь и Иран.

«В условиях текущей экономической реальности нам особенно необходимо сосредоточиться на расширении возможностей для продажи и экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области, несмотря на внешние факторы и сложности. Важно обратить внимание на переработку, которая должна стать ключевым направлением для наших сельхозтоваропроизводителей. Необходимо активно работать с ними, показывать перспективы и возможности. Прошу вести эту работу в сотрудничестве с экономическими структурами, Корпорацией развития и сельхозтоваропроизводителями, помочь найти внутренние резервы и взаимодействовать с потенциальными партнёрами для привлечения инвестиций. Это стратегический приоритет, который требует комплексного подхода и активных действий», — поставил задачу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства, посвящённом реализации мероприятий Программы социально-экономического развития региона в сфере АПК.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области