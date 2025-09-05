Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат «Сделано в России» в этом году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат «Сделано в России» в этом году

5 сентября 2025 14:38
139
Самарские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности присоединяются к программе продвижения на внешних рынках.

Девять предприятий АПК Самарской области получили добровольный сертификат «Сделано в России» в этом году. Среди них — производители кондитерских изделий, продуктов перемола, молочной и масложировой продукции. Сертификация проходит в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и помогает в продвижении товаров за рубежом.

Сертификат подтверждает надёжность и качество российской продукции. При поддержке Российского экспортного центра он позволяет предприятиям повысить узнаваемость на внешних рынках и находить новых партнёров. Это способствует достижению стратегической цели, обозначенной Президентом страны Владимиром Путиным, — увеличить к 2030 году экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

«Получение сертификата «Сделано в России» стало для нас подтверждением правильности пути — мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше — к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки», — рассказал генеральный директор маслозавода «Пестравский» Николай Астафуров.

По итогам восьми месяцев текущего года объём экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области превысил 250 тысяч тонн. Поставки осуществляются в 48 стран, при этом около 80% отгрузок приходится на Турцию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Индию, Китай, Беларусь и Иран.

«В условиях текущей экономической реальности нам особенно необходимо сосредоточиться на расширении возможностей для продажи и экспорта сельскохозяйственной продукции Самарской области, несмотря на внешние факторы и сложности. Важно обратить внимание на переработку, которая должна стать ключевым направлением для наших сельхозтоваропроизводителей. Необходимо активно работать с ними, показывать перспективы и возможности. Прошу вести эту работу в сотрудничестве с экономическими структурами, Корпорацией развития и сельхозтоваропроизводителями, помочь найти внутренние резервы и взаимодействовать с потенциальными партнёрами для привлечения инвестиций. Это стратегический приоритет, который требует комплексного подхода и активных действий», — поставил задачу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства, посвящённом реализации мероприятий Программы социально-экономического развития региона в сфере АПК.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
156
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
372
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
301
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
539
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
607
Весь список