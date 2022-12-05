Делегация облправительства побывала в одном из ведущих сельхозпредприятий района – ООО «Карабикулово»

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Шенталинский район посетили заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. В ходе рабочей поездки они побывали в одном из ведущих сельхозпредприятий района – ООО «Карабикулово» (учредитель Фуат Габдулахатович Гарифов).



На базе сельхозпредприятия планируется реализация инвестиционного проекта Самарской области по созданию молочного животноводческого комплекса на 702 скотоместа с сохранением поголовья АО «Племзавод «Кряж», КРС которого с мая текущего года находится на территории нашего района.



Совместно с главой муниципального района Шенталинский Александром Лемаевым, директором ООО «Карабикулово» Эдуардом Загидуллиным гости ознакомились со строительством животноводческого комплекса. Побывали в доильном зале, где уже установлена часть современного оборудования, а также в корпусах, в которых будут содержаться животные. Как отметил руководитель сельхозпредприятия , основная часть строительных работ завершена, корпуса молочного животноводческого комплекса будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области выразил благодарность руководству ООО «Карабикулово», труженикам предприятия за решение важной задачи, направленной на развитие животноводческой отрасли.



Члены делегации осмотрели действующие корпуса, в том числе родильное отделение, корпуса по содержанию молодняка, дойного стада, ознакомились с работой комбикормового завода. Посетили производственные цеха, где сельхозпредприятие выпускает свою собственную фермерскую продукцию. А это свыше 100 наименований продукции.



«Видно, что в Карабикулово люди работают с душой, с большой отдачей. Сегодня мы еще раз получили подтверждение тому, что для реализации инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса в сельхозпредприятии заложен хороший потенциал», – отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Фото: пресс-служба правительства СО