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Аграрии Самарской области собрали более миллиона тонн зерна. Убрано 499 тыс. га площадей. Средняя урожайность составляет 20,2 центнера с гектара. В общем объеме намолота 84% занимает озимая пшеница. Предприятиями региона также ведется уборка яровых зерновых культур.

Флагманом уборочной кампании выступает Большеглушицкий район. Здесь валовой сбор зерна составляет 80 тыс. тонн. В Красноармейском районе собрано свыше 79,2 тыс. тонн. Урожай в Пестравском и Хворостянском районах на текущую дату превышает 66 тыс. тонн.

Лидерами по урожайности являются Кинельский и Волжский и Ставропольский районы. Средняя урожайность по муниципалитетам превышает 25 центнеров с гектара.

Наряду со страдой сельскохозяйственные предприятия региона осуществляют и другие сезонные полевые работы. Ведется полив сельхозкультур. В третий раз он проведен на площади 31,6 тыс. га. Продолжается работа по вводу в оборот ранее неиспользуемой пашни. Из 16 тыс. га, запланированных к вводу в текущем году, уже введено 12,7 тыс. га.

Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. В сельхозорганизациях области заготовлено более 65 тыс. тонн сена и 122,3 тыс. тонн сенажа, в КФХ – 87,9 тыс. тонн и 13,5 тыс. тонн соответственно, сообщили в пресс-службе минсельхоза СО.

Фото: пресс-служба минсельхоза СО