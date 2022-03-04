Я нашел ошибку
Главные новости:
На основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Доступ к Twitter ограничен на территории России
Он скрылся не оказав помощь пострадавшей девушке.
Бросил свою машину: в Самаре полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП
Режиссера подозревают в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова
Сегодня, 4 марта, в Самаре состоялись первые финалы первенства России по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта «Новая высота».
Дмитрий Азаров и Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили наградили призеров первенства России по греко – римской борьбе
В качестве наказания за нарушение закона предусмотрено в том числе лишение свободы.
Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям против России
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.
Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России
Знакомясь с экспозицией, вы узнаете о многих выдающихся женщинах, в том числе и наших землячках.
В СОУНБ открылась выставка «Женщины в науке и изобретательстве»
Предлагается установить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.
Совет Федерации одобрил закон об ответственности за фейки о действиях российских войск
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В СОУНБ открылась выставка «Женщины в науке и изобретательстве»

4 марта 2022 22:39
174
Знакомясь с экспозицией, вы узнаете о многих выдающихся женщинах, в том числе и наших землячках.

3 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация комплексной выставки литературы и документов «Женщины в науке и изобретательстве».

Заместитель директора по науке СОУНБ Наталья Малкова предложила провести небольшой эксперимент. Она попросила молодых людей, присутствовавших на презентации комплексной выставки, назвать женщин-ученых, которые им известны. Ребята вспомнили два имени: Софья Ковалевская и Мария Кюри.

«Наша выставка рассказывает об именах и судьбах, которые мы не знаем, – сказала Наталья Михайловна. – Я сама только недавно с удивлением узнала, что микроволновую печь, как и памперсы, изобрели женщины. Даже конвертацию звука без потери его восприятия, до сих пор использующуюся для Wi-Fi и bluetooth, тоже создала представительница слабого пола. Знакомясь с экспозицией, вы узнаете о многих выдающихся женщинах, в том числе и наших землячках».

Комплексная выставка литературы и документов «Женщины в науке и изобретательстве» будет работать до 14 марта 2022 года, перередает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
246
Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.
4 марта 2022  17:41
В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»
1289
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
462
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
347
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
347
Весь список