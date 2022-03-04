В СОУНБ открылась выставка «Женщины в науке и изобретательстве»

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3 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация комплексной выставки литературы и документов «Женщины в науке и изобретательстве».

Заместитель директора по науке СОУНБ Наталья Малкова предложила провести небольшой эксперимент. Она попросила молодых людей, присутствовавших на презентации комплексной выставки, назвать женщин-ученых, которые им известны. Ребята вспомнили два имени: Софья Ковалевская и Мария Кюри.

«Наша выставка рассказывает об именах и судьбах, которые мы не знаем, – сказала Наталья Михайловна. – Я сама только недавно с удивлением узнала, что микроволновую печь, как и памперсы, изобрели женщины. Даже конвертацию звука без потери его восприятия, до сих пор использующуюся для Wi-Fi и bluetooth, тоже создала представительница слабого пола. Знакомясь с экспозицией, вы узнаете о многих выдающихся женщинах, в том числе и наших землячках».

Комплексная выставка литературы и документов «Женщины в науке и изобретательстве» будет работать до 14 марта 2022 года, перередает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО