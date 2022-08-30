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Ученые выяснили, как каменные блоки египетских пирамид доставляли в Гизу

30 августа 2022 17:39
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Ученые воссоздали картину древнеегипетского ландшафта, проследили подъем и падение уровня воды в рукаве Хуфу реки Нил.

Ученые из французского университета Экс-Марсель провели исследование окаменелых зерен пыльцы из Гизы и сделали предположение, как древние египтяне сумели возвести свои пирамиды, передает РБК. Результаты открытия они опубликовали в научном журнале Pnas. Из их выводов следует, что удобный рельеф местности и полноводный древний рукав реки Нил позволили построить гигантские каменные сооружения.

«Чтобы построить пирамиды, гробницы и храмы на плато, древние египетские инженеры воспользовались Нилом и его ежегодными разливами, используя искусную систему каналов и бассейнов, которые сформировали портовый комплекс у подножия плато Гиза», — пояснила физико-географ Хадер Шейша из Экс-Марсельского университета.

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Извлекая пыльцевые зерна из пяти кернов (образец горной породы, извлеченный из скважины с помощью специального вида бурения. — РБК Life ) на плато Гиза к востоку от комплекса пирамид, команда обнаружила обилие травянистых цветковых растений. На основании этого исследователи предположили, что в древности здесь был постоянный водоем. Ученые воссоздали картину древнеегипетского ландшафта, проследили подъем и падение уровня воды в рукаве Хуфу реки Нил.

В настоящее время пирамиды окружены большой песчаной равниной. Берег Нила находится примерно в восьми километрах от них. Это огромное расстояние для сухопутной перевозки тяжелых строительных материалов. Но тогда приток Нила был полноводной рекой, позволяя доставлять тяжелые грузы к месту строительства.

«Ветвь Хуфу оставалась на высоком уровне во время правления Хеопса, Хафра и Менкаура, что облегчало транспортировку строительных материалов к комплексу пирамид Гизы», — говорится в статье.

Пока нет ответа на вопрос, как происходил сам процесс строительства. Великая пирамида в Гизе изначально имела высоту в 146,6 м и состояла из 2,3 млн блоков общим весом 6 млн т. Древним строителям удалось поставить их друг на друга, создав сложное сооружение с внутренними лабиринтами. Ученые до сих пор не могут установить, какие технические средства они при этом использовали.

Великая пирамида в Гизе — единственное сохранившееся из семи чудес света — внесено в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 

Фото:    ru.freepik.com

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