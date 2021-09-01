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До сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.
Ученые о последствиях хронического недосыпания
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Ученые о последствиях хронического недосыпания

1 сентября 2021 23:03
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До сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.

Результаты обсервационного исследования, проведенного польскими учеными, показали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха, передает РИА Новости. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Известно, что дефицит сна, характерный для жителей современных мегаполисов, негативно влияет на физиологические функции организма человека. Как следствие — снижение когнитивных навыков, внимания и памяти, появление проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышение рисков возникновения опасных жизненных ситуаций, таких как автомобильные аварии и производственные травмы. Однако до сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.

Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове под руководством Джереми Охаба (Jeremi Ochab) провели эксперимент, в ходе которого несколько добровольцев, здоровых взрослых людей, в течение десяти дней намеренно ограничивали время своего сна, а затем на протяжении семи дней спали без ограничений.

Все это время участники находились в своей обычной повседневной среде и носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Также ежедневно они проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность.

Оказалось, что после недели неограниченного сна восстановилась только скорость реакции, а все остальные параметры все еще были далеки от нормы. Причем скорость восстановления функций у всех участников была разная.

"Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях", — пишут авторы статьи.

Авторы считают, что они пришли к очень важному выводу — люди часто не успевают восстановиться от хронического недосыпания за короткие периоды, отведенные на выходные дни и отпуска.

"Современное общество рассматривает ограничение сна как норму, но результаты показывают, что последствия регулярного недосыпания, возможно, будет нелегко преодолеть", — подчеркивают ученые.

В будущем авторы планируют продолжить исследования, расширив круг участников, изучить более длительные периоды восстановления и определить порядок, в котором различные функции организма возвращаются к нормальному состоянию.

 

Фото:   pixabay

Теги: последствия хроническое недосыпание

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