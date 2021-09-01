Ученые о последствиях хронического недосыпания

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Результаты обсервационного исследования, проведенного польскими учеными, показали, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха, передает РИА Новости. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Известно, что дефицит сна, характерный для жителей современных мегаполисов, негативно влияет на физиологические функции организма человека. Как следствие — снижение когнитивных навыков, внимания и памяти, появление проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышение рисков возникновения опасных жизненных ситуаций, таких как автомобильные аварии и производственные травмы. Однако до сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.

Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове под руководством Джереми Охаба (Jeremi Ochab) провели эксперимент, в ходе которого несколько добровольцев, здоровых взрослых людей, в течение десяти дней намеренно ограничивали время своего сна, а затем на протяжении семи дней спали без ограничений.

Все это время участники находились в своей обычной повседневной среде и носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Также ежедневно они проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность.

Оказалось, что после недели неограниченного сна восстановилась только скорость реакции, а все остальные параметры все еще были далеки от нормы. Причем скорость восстановления функций у всех участников была разная.

"Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях", — пишут авторы статьи.

Авторы считают, что они пришли к очень важному выводу — люди часто не успевают восстановиться от хронического недосыпания за короткие периоды, отведенные на выходные дни и отпуска.

"Современное общество рассматривает ограничение сна как норму, но результаты показывают, что последствия регулярного недосыпания, возможно, будет нелегко преодолеть", — подчеркивают ученые.

В будущем авторы планируют продолжить исследования, расширив круг участников, изучить более длительные периоды восстановления и определить порядок, в котором различные функции организма возвращаются к нормальному состоянию.

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