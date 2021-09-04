Я нашел ошибку
Главные новости:
"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются..."
Таяние вечной мерзлоты может "пробудить" опасные древние вирусы, заявил ученый
Образовательный центр «Сириус» станет ориентиром для всех российских школ.
Самарские школы будут использовать лучшие практики «Сириуса»
Но с классного руководства его и сняли.
В Свердловской области проспавший 1 сентября совсем молодой учитель не будет уволен
В Самаре на соседний дом упала стена храма
В Самаре на соседний дом упала стена храма
В Самарской области пролился рекордный дождь
В Самарской области пролился рекордный дождь
В Самаре закрывают гипермаркеты «Карусель»
В Самаре закрывают гипермаркеты «Карусель»
Группировка сил и средств убыла из Борского района в пункты постоянной дислокации
Группировка сил и средств убыла из Борского района в пункты постоянной дислокации
Три машины столкнулись в Самаре
Три машины столкнулись в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Таяние вечной мерзлоты может "пробудить" опасные древние вирусы, заявил ученый

4 сентября 2021 14:43
86
"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются..."

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь "пробудиться". Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.

 

Фото :   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
4 сентября 2021  11:38
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
251
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
690
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
681
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
624
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
481
Весь список