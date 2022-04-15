Самарская наука в фокусе губернатора

149

Экономическая ситуация в стране усилила процессы интеграции науки и реального сектора экономики. Инновации, которые разрабатывают университеты, смогут быстро получить широкое применение и помочь региону в различных отраслях. В связи с этим выбор новых тем для исследования будет осуществляться при непосредственном участии губернатора.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал распоряжение о запуске пилотного проекта: к выбору тем фундаментальных научных исследований добавится этап их рассмотрения на заседаниях наблюдательных советов научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Наблюдательные советы НОЦ возглавляют губернаторы, то есть главы регионов будут вовлечены в научную повестку. В проекте примут участие только те вузы, которые являются частью научно-образовательных центров мирового уровня.

«Совет сможет оценить предлагаемые тематики, их соответствие программе деятельности НОЦ и проанализировать, насколько они соотносятся с социально-экономическими потребностями региона в условиях санкций», – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В России работает сеть из 15 научно-образовательных центров. В Самаре действует НОЦ «Инженерия будущего», который объединил 6 регионов страны: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области, Республику Мордовия и Чувашию.

В Самарском университете - участнике НОЦ «Инженерия будущего» - положительно отнеслись к инициативе.

«В нынешних условиях региональным органам власти как никогда важно понимать, какие исследования ведутся учеными и какие результаты научной деятельности представляют ценность и могут быть востребованы для развития экономики региона и общества в целом, чтобы максимально эффективно использовать научно-технический потенциал, который есть у университетов. – рассказал ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев. – Поэтому инициатива Минобрнауки России о включении в процесс планирования тем научных исследований на 2023 год нового этапа, предполагающего их обсуждение в рамках заседаний наблюдательных советов НОЦ под председательством губернаторов, является актуальной. Важно отметить, что предложенное нововведение никак не ограничивает перспективы развития научных школ».

Ученые Самарского университета им. Королева уже сейчас презентуют разработки, которые могут быть востребованы регионом. В частности – отечественный аналог малоразмерной газотурбинной установки мощностью 30 кВт.

Такая импортозамещающая микротурбина может быть полезна в любых видах промышленного производства, сельского хозяйства, на предприятиях, а также в сфере ЖКХ. Одним словом, везде, где есть потребность в качественном и надежном электроснабжении.

Трудно переоценить создание подобной энергетической установки в условиях экономических санкций, так как в перспективе это поможет решить вопрос импортозамещения американских микротурбин. В настоящее время рынок энергетических малоразмерных газотурбинных установок зависит от импорта, так как производство подобных установок в России отсутствует.

По информации Самарского университета, с 2015 года по 2020 год в Россию ежегодно импортировалось от 8 до 32 энергетических малоразмерных газотурбинных установок. И 95% импорта занимала продукция компании из США.

Инициатива Минобрнауки России позволит сформировать понимание у региональных органов власти, как научные и инженерные разработки могут быть полезны области, для каких целей и нужд региона их применить. В то же время ученые не будут ограничены в «научной мысли» и будут уверены, что их разработки станут востребованы и найдут применение на практике.

Фото из открытых источников