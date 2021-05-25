Российские ученые  проанализировали, что мешает людям жить дольше 120 лет – возраста редких долгожителей

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Группа российских ученых установила, что предел человеческой жизни в 120-150 лет обусловлен тем, что к этому возрасту организм утрачивает способность к какому-либо восстановлению, сообщил РИА Новости руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков.

"Скорость восстановления от стрессов характеризует динамическую устойчивость организма. Организм теряет ее с возрастом, и именно этот параметр надо улучшать настоящими терапиями против старения. Мы обнаружили, что где-то в районе 40 лет оно достаточно быстрое, две недели или даже меньше, а к 80 годам в среднем по популяции увеличивается до шести недель. Наша модель показала, что к возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению. При этом любой, даже небольшой, стресс может привести к смерти", - пояснил Пырков.

Ученый отметил, что под стрессом понимается любое отклонение от привычного состояния организма: изнуряющие тренировки, недосып, простуда, другие болезни. По мнению исследователей, найденный факт предела человеческой жизни может объяснить, почему средняя продолжительность жизни человека растет, а максимальная – нет.

Если удастся найти способ сделать так, что человеческий организм может восстанавливаться в течение недели даже в 120 лет, то смерть ему не угрожает.

"Раз признаком продолжительности жизни является не биологический возраст, а скорость восстановления, то и терапию надо проверять на предмет того, насколько она улучшает способность восстанавливаться, а не просто снижает биологический возраст", - сказал Пырков.

Фото: pixabay