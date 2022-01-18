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Российские ученые создали полный список шляпочных грибов, растущих на территории страны

18 января 2022 21:16
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Исследование будет полезно не только микологам, но и простым грибникам, которые смогут узнать, какие виды растут в том или ином регионе.

Группа российских ученых под руководством Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН, Санкт-Петербург) создала первый полный список шляпочных грибов, растущих на территории страны. Об этом сотрудники БИН РАН рассказали на пресс-конференции во вторник, передает ТАСС.

Ученые обещают, что исследование будет полезно не только микологам, но и обычным грибникам, которые смогут узнать, какие виды растут в том или ином регионе.

"Одно из важнейших практических значений нашей работы - это то, что появились достоверные данные о распространении тех или иных видов, не только съедобных, но и ядовитых. Наш чек-лист также может помочь посмотреть, где тех или иных видов не было раньше, а теперь они появились, отследить динамику", - рассказала на пресс-конференции сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Людмила Калинина.

Другой сотрудник лаборатории Сергей Большаков рассказал, что в составленный учеными чек-лист вошло более 3 тыс. видов грибов.

"Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что для России в период с начала XIX века по конец 2020 года известно 3 200 видов шляпочных грибов, которые были опубликованы за эти двести лет примерно под 7 тыс. названий. Стали ясны "белые пятна" на карте микологической России: какие регионы хорошо изучены, какие - плохо. Теперь мы понимаем, куда направить дальнейшие исследования", - отметил Большаков.

 

 

Фото:    pixabay

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