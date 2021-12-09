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На российском сегменте МКС планируют изучить белки коронавируса

9 декабря 2021 19:28
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Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.

Белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию. Выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом, сообщил на конгрессе молодых ученых в парке "Сириус" управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, передает ТАСС.

По его словам, выращивание кристаллов белков на орбите требуется для понимания структуры белка, атомарных связей внутри белка, для подбора лекарственной терапии. "Собственно, эксперимент, который у нас запланирован на ближайшее время, - это изучение структуры белков хорошо известных <...>, это такие белки, как S-белок и RBD-белки шипа коронавируса. Как одна из целей, задач - кристаллизовать эти белки в космосе для понимания их <...> структуры, в том числе для подбора лекарственных препаратов", - сказал он.

Как в свою очередь пояснил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, на орбиту Земли будет отправлен не сам коронавирус, а выделенные из него белки. "Мы готовим не сам коронавирус, а выделяем из него определенные структурки, которые подлежат анализу, их подготавливаем и хотим отправить туда в одну из ближайших экспедиций с тем, чтобы провести рост кристаллов из них и спустить на Землю для создания соответствующих мер борьбы с ним", - сказал он.

Блошенко также уточнил, что Роскосмос будет "стараться не затягивать" с доставкой научного материала на МКС. Все будет зависеть от готовности материала и оборудования для эксперимента. Но, предположительно, белки коронавируса будут доставлены на орбиту в специальных кюветах уже с ближайшими экспедициями на МКС.

Говоря о необходимости проведения таких экспериментов на орбите, представитель Роскосмоса пояснил, что, чтобы исследовать белковую структуру вируса, ее крайне желательно превратить в кристалл, чтобы в дальнейшем изучить с помощью различных методов кристаллографии. Это поможет ученым понять состав вируса и разработать определенные методы борьбы с недугом. При этом выращенные на орбите кристаллы белков отличаются от выращенных на Земле. При отсутствии гравитации кристаллы получаются большими и чистыми.

 

Фото:   pixabay

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