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На МАКС-2021 регион представил систему мониторинга, которая помогла обнаружить пожар в Тольятти

20 июля 2021 20:59
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Уникальная система в течение 4 минут позволила поднять дрон в небо и определить точное место пожара. 

Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском открылся международный авиакосмический салон. На площадке Самарской области был представлен целый ряд новейших разработок, одна из которых – многоцелевой автоматизированный комплекс воздушной разведки и доставки средств спасения «Сокол». 

Именно благодаря этому высокотехнологичному оборудованию в тольяттинских лесах совсем недавно удалось зафиксировать крупное возгорание и максимально оперативно сообщить о нем в МЧС. Уникальная система фирмы в течение 4 минут позволила поднять дрон в небо и определить точное место пожара. 

Организация «Сокол» занимается автоматизированными комплексами для дронов. Артем Пластеев, представляющий сегодня разработки компании на авиасалоне «МАКС-2021», подчеркнул, что подобная уникальная система пока работает только в Тольятти, но в дальнейшем планируется расширять географию:

«Наш продукт позволяет решить проблему оперативных вылетов, чтобы предоставить картинку с воздуха для принятия каких-то управленческих решений», - отметил Артем Пластеев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, напомним, лично проводил совещание на месте ЧП. Глава региона убежден: чтобы не происходило подобных крупных пожаров, необходимы новые меры защиты природы - как системы мониторинга, так и фотоловушки:

«Видеонаблюдение - это один из главнейших элементов данной системы безопасности. При этом нам нужны ещё фотоловушки. Это вопрос фиксации нарушителей. Их ставят на краснокнижных зверей, а нужно, чтобы можно было потом идентифицировать и нарушителей закона - тех, кто творит это безобразие, поджигает лес», - подчеркнул Глава региона.

Губернатор поблагодарил разработчиков за слаженную работу и быструю реакцию, которая помогла оперативно обнаружить пожар и приступить к его рушению. Глава региона подчеркнул, что сейчас ведётся разработка комплексной системы безопасности лесов. По поручению Губернатора вопросом занимаются глава Тольятти Николай Ренц и министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов. На эту работу Дмитрий Азаров дал им один месяц. 

 

Фото:   СОВА

 

Теги: МАКС-2021 система мониторинга

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