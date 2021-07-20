МАКС - 2121:  заключено дополнительное соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос»

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Во вторник, 20 июля на полях XV Международного авиационно-космического салона было заключено дополнительное соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос». Документ подписали генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин и Губернатор Дмитрий Азаров. Соглашение подразумевает дальнейшее сотрудничество сторон в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

«Очень важно, что мы отфиксировали возможность дальнейшего сотрудничества по Научно-образовательному центру, тем темам, которая корпорация определила для Самарского НОЦ наиболее актуальными, – отметил Дмитрий Азаров при подписании документа. – Корпорация Роскосмос крайне важна для страны, для Самарской области, а наш регион важен для Роскосмоса».

В дополнительном соглашении стороны уточнили и определили новые направления по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, в сфере подготовки кадров, в разработке идей, которые генерирует Научно-образовательный центр «Инженерия будущего».

«Мы находимся в тесном контакте с нашими индустриальными партнерами – Роскосмосом, Ростехом, другими корпорациями и предприятиями. Совместные планы, уверен, приведут к успеху, разработке новых направлений, – подвел итог Губернатор. – Эти совместные планы дают нам возможность повышать уровень научных исследований и образования, привлекать дополнительные инвестиции, а значит, создавать рабочие места и повышать уровень благосостояния жителей региона».

Дмитрий Рогозин поблагодарил Губернатора и Правительство региона за поддержку предприятий, которые сотрудничают с корпорацией.

Губернатор Самарской области обратил внимание, что в регионе активно поддерживаются не только производственные предприятия как АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «ОДК-Кузнецов», но и обучающие площадки – вузы, которые готовят специалистов для промышленности. Для ракетно-космической отрасли в Самарском университете проходят магистратуру студенты Амурского университета из Благовещенска. Присутствующий на подписании соглашения генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов пригласил Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова посетить один из двух пусков, запланированных до конца года, на космодроме «Восточный». Именно для этого стартового комплекса, в первую очередь, готовят специалистов ракетчиков в Амурском университете.