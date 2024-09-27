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Команда из Самары примет участие в новом сезоне Международного чемпионата по битве роботов

27 сентября 2024 16:21
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Состязания проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами прототипы наносят друг другу механический урон.

28 сентября в Москве стартует новый сезон Международного чемпионата «Битва роботов». Соревнование пройдет во второй раз и станет площадкой для обмена опытом в сфере робототехники. Здесь изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство.

«Битва роботов» – это зрелищный чемпионат. Состязания проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами прототипы наносят друг другу механический урон. Координатор чемпионата – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, с 2023 года чемпионат проходит ежегодно.

В Самарской области поддержке отрасли информационных технологий и робототехники, а также созданию системных возможностей для ее дальнейшего развития уделяется особое внимание в работе областного правительства.

Так, участие в Международном чемпионате по битве роботов для самарских ребят – это, в первую очередь, возможность проявить себя, реализовать самые смелые идеи, защитить честь Самарской области.
Участие в чемпионате примут 96 команд из России, Индии, Бразилии, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Китая.

В этом году он впервые пройдет по двум дисциплинам: соревнования для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и битва мини-роботов для участников в возрасте от 10 до 17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм. Победители пройдут в полуфинал и сразятся за звание чемпиона «Битвы роботов» сезона 2024 года.

Участники первого этапа – 48 команд. Среди них – команда Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. На соревнованиях ее представит робот Dusya, созданный студенческим робототехническим клубом «ROBOTIC».

Самарская команда состоит из 5 человек – это студенты 3-4 курса инженерных специальностей. «Все ребята привносят в проект свои уникальные компетенции благодаря своему опыту в робототехнике. К примеру, я занимаюсь беспилотными системами, Даня – наш пилот – подводной робототехникой, – рассказал председатель клуба «ROBOTIC» Петрос Маркарян.

Говоря о проекте, руководитель клуба рассказал о непростой работе, предшествующей чемпионату. «Подготовка к соревнованию началась еще в прошлом году с закупок. Этим летом мы спроектировали и сделали нашего первого робота «Дусю 3.0», но после пермского этапа мы получили много нового опыта и разрушенную Дусю. Поэтому буквально за 3 недели между Пермью и Москвой, мы, улучшив конструкцию робота и заменив большинство деталей, сделали новую «Дусю 3.1». Её конструкционные особенности позволяют резко маневрировать, уворачиваясь от ударов соперников, при этом быстрое перемещение помогает подобраться к самым уязвимым местам роботов оппонентов и совершать критические удары вертикальным спиннером. Таким образом, мы готовы к битве. Наша главная цель на соревновании: показать крутое запоминающееся шоу», - поделился Петрос Маркарян.
 

Фото: Минцифры России

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