Эксперт: "телефон - это рудимент, через 10 лет его не будет"

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Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии, такой прогноз дал в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon).

В настоящее время, как указал собеседник агентства, мобильный телефон используется, по сути, только для аутентификации человека и получения информации. Но определить личность человека, по его словам, можно и по лицу, отпечатку пальцев и голосу, а информация может появляться "перед глазами" или с помощью IoT-датчика (IoT - Internet of Things, "интернет вещей") проецироваться на стену или стекло.

"Поэтому телефон - это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой", - сказал Хелд.

Более того, по мнению топ-менеджера Veon, сам по себе мобильный телефон – тупиковая технология, как и чип, который можно вживить в руку. "С новыми технологиями нужно экспериментировать, но многие из них ни для чего не нужны. Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет", - заключил он.

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