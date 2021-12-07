Американские биологи нашли вещество против коронавируса в водорослях для суши

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Американские биологи установили, что рамнансульфат — полисахарид, который содержится в водорослях Monostroma nitidum, используемых для заворачивания суши — эффективно подавляет коронавирус. Авторы надеются, что их открытие приведет к созданию антивирусного препарата на растительной основе. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Drugs, передает РИА Новости.

Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки за счет взаимодействия рецептор-связывающего домена RBD его спайкового белка с рецептором ACE2 (ангиотензинпревращающим ферментом 2) клетки-хозяина. Известно, что помимо ACE2, RBD-домен может связываться с гепарансульфатом и другими полисахаридами, расположенными на поверхности клетки.

Исследователи из Политехнического института Ренсселера решили проверить, могут ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например рамнансульфат, содержащийся в морских водорослях Monostroma. Эти водоросли выращивают в Восточной Азии и Южной Америке для получения оберток для суши. Ранее было установлено, что полисахариды Monostroma nitidum эффективно действуют как профилактическое средство против вирусной инфекции японского энцефалита.

Используя анионообменную установку, авторы извлекли из порошка Monostroma nitidum рамнансульфат и очистили его. Затем они выполнили детальный химический анализ полученного вещества с помощью ядерно-резонансной магнитной спектроскопии.

Для оценки кинетики связывания рамнансульфата с RBD коронавируса, как исходного уханьского варианта, так и дельта-штамма, применили метод поверхностного плазмонного резонанса. Кроме того, исследователи сравнили сродство к RBD рамнансульфата и другого полисахарида — гепарина, при различных концентрациях веществ.

Результаты показали, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток, ингибирует процессы транскрипции и трансляции. В экспериментах на клеточных культурах он успешно нейтрализовал лабораторный псевдовирус, в том числе вариант, обладающий набором мутаций, характерным для дельта-штамма.

Авторы считают, что рамнансульфат, наравне с гепарином и, возможно, другими полисахаридами, может стать мощным инструментом против COVID-19.

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