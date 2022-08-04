Защитник "Крыльев Советов"  Юрий Горшков: 4 очка на старте – неплохо, но хотелось бы больше

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Перед игрой с "Динамо" защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков дал интервью клубному телевидению, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Юр, позади уже три игры чемпионата. В прошлом сезоне после трёх матчей команда набрала 0 очков. Сейчас у нас 4 очка. Какие параллели можно провести между тем и этим сезоном, что команда изменила принципиально для себя?

– Тот сезон был дебютным для многих игроков – не совсем понимали, какие скорости, какие единоборства в этой лиге. В этом году уже адаптировались, считаю, 4 очка неплохой результат, но хотелось бы минимум шесть.

– Прошлая игра у нас была с "Торпедо", и, наверное, вряд ли она устроила команду, что в этом матче пошло не так?

– Принципиально пошло не так то, что пропустили первыми. План был такой – если бы забили первыми, игра бы пошла по-другому, много моментов было бы. Но "Торпедо" забило, играло по счёту, тяжело было взламывать его.

– Впереди у нас игра с "Динамо", учитывая, как складывались игры с ними в прошлом сезоне, можно ли сказать, что будет комфортный соперник и будет интересная игра?

– Нет, такого сказать нельзя, игра будет тяжёлой, я уверен. Тем более, "Динамо" тоже очень хочет нас обыграть, уверен в этом.

– В первых трёх играх мы постоянно пропускаем первыми, можно сказать, что это какая-то тенденция. С чем это связано?

– Каждая игра – это отдельная история. Где-то стандарты, где-то хорошие действия соперника, но при этом у нас были моменты перед голами соперника. То есть забей бы мы первыми, не говорили бы об этом.

– На носу 4 тур, можно сказать, что команда уже в каких-то кондициях подходит к нему. Насколько в оптимальном ощущении находится команда и насколько готова играть на максимуме?

– Мы уже играем на максимуме, я думаю, команда в оптимальной форме. Как раз прошли нагрузки, за счёт чего мы набираем форму и, думаю, команда сейчас будет играть на максимуме.

Фото: ФК "КС"