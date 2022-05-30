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Защитник Илья Гапонов стал игроком «Крыльев Советов». Наш клуб активировал опцию выкупа футболиста у московского «Спартака».

Весной Илья Гапонов выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Защитник провел за нашу команду 6 матчей в РПЛ. Контракт с Гапоновым заключен сроком на 3 года.

– Илья – российский защитник с массой сильных игровых качеств. Ему 24 года, это отличный футбольный возраст. Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением. Илья проявил себя в матчах за «Крылья», и мы рассчитываем, что он продолжит прогрессировать вместе с нашей командой, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"