Вячеслав Федорищев в прямом эфире федерального канала ответил на главные вопросы о самарском футболе

65

В среду, 4 декабря, губернатор Самарской области выступил в прямом эфире федерального канала, где рассказал о сложившейся ситуации в профессиональном и массовом спорте, пишет СОВА.

Напомним, на днях глава региона заявил о выявленных фактах коррупции в системе судейства российского футбола, а позже подготовил заявление в правоохранительные органы по ситуации в "Крыльях Советов".

Вячеслав Федорищев отметил, что вместе с коллегами и партнерами провел аналитическую работу и выяснил, что сложившаяся ситуация носит системный характер в российском футболе: существует коррупционная составляющая в деятельности судей, преференция в отношении некоторых команд.

- Мне один коллега сказал: слушай, но ты сказал, потом отвечать придется. Вот я прошу прощения за выражение, я за базар отвечу. Я и заявление подал, и все содействие правоохранительной структуре и я, и мои коллеги будем оказывать, потому что с безобразием нужно заканчивать. И во время проведения специальной военной операции, и в любой другой период жизни нашего общества, - заявил губернатор и добавил: - Мы должны не портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все, смотрят и понимают, что честности в спорте нет.

Вячеслав Федорищев рассказал, что будут приложены все усилия по наведению порядка в спорте. Усилия удалось объединить и с Российским футбольным союзом.

- Представители РФС, когда увидели, что у нас есть определенные движения по наведению порядка в клубе, позвонили мне. И мы начали работать вместе, - сообщил глава региона.

Кроме того, он отметил, что профессиональный спорт не до конца стимулирует массовый. А это одна из основных задач страны. Глава региона добавил, что его задача как губернатора - сделать спорт по-настоящему доступным.

- Моя работа заключается в том, чтобы у 3 млн жителей была возможность, выйдя из дома, дойти пешком с ребенком по безопасной дороге до спортивного кружка. Чтобы у него не было необходимости ехать час через весь город, чтобы попасть в объект, который загружен безумно, и к тому же аварийный. Моя задача и моя работа в спорте, чтобы у этого ребенка и его родителей никогда не было вопроса, куда идти и как, потому что спорт - это жизнь, спорт - это здоровье, - объяснил глава региона.

В продолжение футбольной темы Вячеслав Федорищев отметил высокий уровень футбола, который показали КС в матче с "Зенитом".

- "Крылышки" смогли показать высочайший класс на арене в Санкт-Петербурге, показав за первые 30 минут счет 1:3. Почему? Не потому, что губернатор начал говорить про честный спорт. Нет, потому что они красавцы, потому что ребята просто обозлились на ситуацию и показали, кто они такие.

Он отметил и важность работы тренера команды, и то, как в него верят болельщики.

- Мы, болельщики, верим в Осинькина. Верим в то, что он команду нашу сильную, которая "Зенит" побеждает на их поле, доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик.

Фото: пресс-служба Правительства СО