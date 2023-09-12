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В этом сезоне ЮФЛ-Приволжье нападающий провел 23 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
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Воспитанник Академии Денис Маликов подписал профессиональный контракт с «Крыльями»

12 сентября 2023 22:47
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В этом сезоне ЮФЛ-Приволжье нападающий провел 23 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Футболист «Крыльев Советов-2007» Денис Маликов подписал профессиональный контракт с нашей командой. В этом сезоне ЮФЛ-Приволжье нападающий провел 23 матча, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. В одном из последних матчей ЮФЛ Маликов оформил хет-трик в ворота «Зенита-Ижевск».

Денис является воспитанником тренеров Академии Дмитрия Кузнецова, Максима Кузьмина, Федора Еремина и Дмитрия Маскаева.

"Это важный сигнал всем самарским воспитанникам: вы нам нужны. Мы прекрасно понимаем, что игроки нашей Академии – это будущее «Крыльев». Денис ярко проявляет себя уже не первый сезон в Юношеской футбольной лиге. А подписание контракта сразу отметил тремя забитыми мячами в ворота ижевского «Зенита». Мы внимательно следим за всеми нашими юными игроками, смотрим на их прогресс. Верим, что они будут развиваться и расти", – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Самара

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