130

В пятом туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали действующего обладателя кубка страны московский "Спартак".

Первый символический удар по мячу нанес экс-игрок "Крыльев" Владислав Радимов. Счет в мачте был открыт на 56 минуте. После навеса с углового Квинси Промеса с передачи Александра Соболева отличился Никита Чернов – 0:1.

На 73 минуте с передачи Гленна Бейла Александр Коваленко сравнял счет – 1:1.

Уже через минуту Сергей Пиняев подкараулил ошибку Руслана Литвинова и отправил мяч в ворота "Спартака". В итоге волевая победа самарцев 2:1.

В группе B на первом месте "Спартак" – 12 очков, на втором "Крылья" – 9 очков, на третьем "Зенит" – 9 очков, четвертые "Факел" – 0 очков.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, которое для него стало вторым в турнире, и он пропустит следующий кубковый матч.

В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" принимают воронежский "Факел". Игра состоится в воскресенье, 27 сентября, в 17:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"