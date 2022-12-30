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Владислав Тепляков принял участие в акции "Новогодние "Крылья"

30 декабря 2022 13:08
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Владислав Тепляков принял участие в акции "Новогодние "Крылья"

Защитник "Крыльев Советов" Владислав Тепляков принял участие в акции "Новогодние "Крылья". Игрок нашей команды вместе Дедом Морозом ездил по Самаре и поздравлял семьи, нуждающиеся в поддержке, с наступающим Новым годом.

Владислав вместе с главным волшебником страны вручал детям ценные подарки от клуба и футболистов нашей команды – игрушки, сладости и многое другое. Акция "Новогодние "Крылья" является традиционной, впервые она прошла в 2018 году. В рамках этой акции "Крылья Советов" поддерживают семьи, нуждающиеся в поддержке, а также многодетные семьи, сообщается на сайте ФК.

– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Эмоции детей от подарков, которые им дарит Дед Мороз — это нечто! Новый год – это прекрасный праздник, когда сбываются все мечты. Среди ребят много болельщиков "Крыльев", рад, что удалось их поздравить от лица команды, – отметил Владислав Тепляков.

Теги: Крылья Советов

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