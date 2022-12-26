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Владимир Сычевой: Я очень рад, что буду играть за «Крылья»

26 декабря 2022 16:08
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Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой дал свое первое интервью после подписания контракта с нашей командой.

Новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой дал свое первое интервью после подписания контракта с нашей командой, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Какие эмоции от подписания контракта с «Крыльями»?

– Эмоции положительные. Новый этап в жизни, новая страница. Много позитива. Я думаю, будут еще эмоции, но уже позже.

– Что знаешь о «Крыльях Советов» и Самаре?

– Российский футбол я только начинаю узнавать. «Крылья» – хорошая команда. Я видел ее, когда мы играли против них в первом туре. Мне очень понравилось. Я сразу сказал, что мне очень понравился стиль, как «Крылья» смело шли в атаку. Я тогда сразу сказал, что эта команда может быть в четверке. Посмотрим, что будет дальше.

– Ты принял решение выступать за самарскую команду под фамилией Писарский. Расскажи, с чем связано такое решение.

– Я много об этом говорил. Это фамилия отчима. Он меня воспитал. Я хочу, чтобы у меня была его фамилия на спине. Сейчас буду менять документы. Раньше не хватало на это времени. В будущем это произойдет. Можно сказать, что «Крылья» – новая страница. Все новое. И фамилия.

– Как долго придется привыкать к тому, что на стадионе объявят, что гол забил Владимир Писарский?

– Привыкать придется. Мне тяжело вливаться в новые коллективы. Но это опыт. У меня уже был «Иртыш», был «Оренбург», с каждым разом все легче. В «Крыльях» забью первый гол и все будет замечательно. Уверен, с коллективом быстро найдем общий язык.

– О тебе много говорят в СМИ. Как справляешь с таким вниманием?

– По началу мне нравилось, хотел участвовать во всех шоу, программах. Но потом надоело. Сейчас начал спокойно относиться ко всему. Много читаю, много смотрю, но не принимаю все близко к сердцу. Всем нравиться не получится. Можно сказать, что я привык.

– Какая самая глупая вещь, которую ты читал о себе в интернете?

– Был комментарий, написал человек, когда я после гола сделал предложение своей девушке, он написал «что за клоунада?!». Я думаю, как это происходит... Все знают, что есть неадекватные люди. Мы с девушкой посмеялись с этого.

– Как ты можешь описать свой стиль игры?

– Не буду отвечать, об этом скажут другие люди. Я не особо люблю о себе говорить.

– Задавал ли себе вопрос «как я забил 14 голов в РПЛ»?

– Можно говорить, что угодно, что надо оставаться после тренировки. Я человек верующий, это благодаря Всевышнему. Все в голове. Когда ты сильно чего-то хочешь, оно получится. Бывает везение, бывает разное. Но у меня все в совокупности. Я остаюсь после тренировок, дополнительно в голове все прокручиваю. Если я не забил – я плохо сыграл.

– Насколько большое значение в твоей жизни имеет церковь? Как часто ходишь туда?

– Для меня это очень важно. С детства. С детства молился, чтобы Бог дал мне возможность поиграть за пределами Крыма. Видите, где я сейчас. Это он мне все дал. Перед играми захожу в церковь, всегда прошу помощи в игре. Все хорошо получается.

– Как проводишь отпуск?

– Хорошо провожу. Я приехал в Крым, провел время с родителями, встретился с друзьями. У любого футболиста можно спросить, всегда мало времени. Подписание контракта заняло определенное количество времени. Сейчас опять уеду домой, есть еще пара деньков. Крым – приоритет для меня.

– Закончился чемпионат мира. За кого болел, почему? Какие матчи понравились?

– Я смотрел только полуфиналы и финал. Болел за Францию. Так получилось, что болел не за Месси. Говорю, как есть. Нравится Мбаппе. Они проиграли, но ничего страшного.

– Расскажи про тебя и пиццу. Какой рецепт идеальной пиццы.

– Да, я ее ем. Но нет такого, что речь только о ней. Бывает. Рецепт... Я повар, я могу приготовить все, что угодно. Дома в основном готовлю я. Либо мы вместе. Девушка говорит, что ей повезло.

– Расскажи о своих татуировках.

– Почти весь рукав у меня и на ноге есть. Есть одна – спасибо родителям за жизнь. Делал коррекцию одной. Сделал две симметричные. Раньше казалось, что это круто. Но сейчас уже вряд ли бы так сделал. Рукав – «Бог всегда рядом», змея, часы с надписью «Помни прошлое, не теряйся в будущем», есть мальчик-футболист с мячом. Там ступеньки в небо, он по ним поднимается в небеса.

– Хотел бы что-то поменять в своей жизни?

– Нет, хотел бы оставить все как есть. Все, что со мной происходит – это круто. Я из ниоткуда пробился в РПЛ, многие знакомые гордятся мной. Не хотел бы ничего менять.

– Какие цели ставишь перед собой, переходя в «Крылья»?

– Нет целей. Я играю, помогал «Оренбургу», получалось. Теперь хочу помочь «Крыльям». Чем больше забью, тем лучше. Тем больше будет побед, больше очков.

– Пару слов нашим болельщикам.

– Хочу поздороваться. Я знаю, что много людей ходят на матчи. Хотелось бы, чтобы еще больше ходило, поддерживало команду, в том числе меня. Постараюсь забивать больше голов, радовать вас.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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