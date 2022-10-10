Ветераны "Крыльев Советов"  стали серебряными призерами всероссийского турнира в Анапе

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Завершился финальный этап всероссийского турнира среди ветеранов 40+ в Анапе. В заключительном матче "Крылья Советов" под руководством Валерьяна Панфилова встречались с "Факелом".

Встреча завершилась вничью 0:0, что позволило воронежскому клубу опередить самарцев в итоговой таблице по разнице забитых мячей (на 1 гол больше). Таким образом, "Крылья" стали серебряными призерами турнира.

Александр Орешников из самарской команды был признан лучшим защитником турнира, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"