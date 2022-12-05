Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ

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В Самаре в Международный День инвалидов прошел турнир для детей с ОВЗ "Мы – Вместе!". Участие в нем приняли школы нашего региона, а также подшефная команда "Крыльев Советов" – "Крылья Мечты", сообщает пресс-служба ФК "КС".

В награждении победитилей и участников принял участие Заслуженный ветеран "Крыльев", Мастер спорта СССР, легенда нашего клуба Валерьян Панфилов. Он вречил ребятам подарки от ПФК "Крылья Советов", а также у каждого была возможность получить автограф на памятной открытке от Валерьяна Панфилова и пообщаться с ним.

"Крылья Мечты" стали победителями в старшей возрастной группе 1 дивизиона.

– Прекрасный праздник футбола подарили нам ребята! Их страсть на футбольном поле, стремление играть и наслаждаться игрой — то, на что нужно ровняться абсолютно всем. Большое спасибо всем за фантастический футбол! Ждем всех на матчах "Крыльев Советов"! – отметил Валерьян Панфилов.

Фото: пресс-служба ФК "КС"