В Самаре проходит турнир «Лето с футбольным мячом»

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Игры продолжатся до 31 августа. Соревнования проходят в два этапа: 10 июня во всех районах города стартовал первый этап турнира.



С 22 по 24 июля пройдёт второй этап на футбольном поле площади Куйбышева. Здесь примут участие команды, ставшие победителями районных этапов соревнований в каждой возрастной категории среди мальчиков и девочек.



В Кировском и Советском районах только предстоит проведение первого этапа. Остальные же районы уже в ожидании второго этапа, после которого по одной команде от группы выйдут в финал. Они и станут потенциальными претендентами на областной и федеральный кубки



В пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания для детей стартовал летний этап военно-спортивной игры «Зарница». Кроме того, на базе молодежного центра «Лесная сказка» работает один из пяти военно-исторических лагерей «Страна Героев».