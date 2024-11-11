В перерыве матча МИР Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" – ЦСКА состоялось чествование юношеских команд Академии

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Команды Академии "Крылья Советов", а именно "Крылья Советов-2007" (тренеры Наиль и Ильдар Шабаевы), "Крылья Советов-2008" (тренеры Александр Цыганков и Дмитрий Маскаев), "Крылья Советов-2009" (тренеры Дмитрий Еремин и Максим Кузьмин) стали чемпионами ЮФЛ Приволжье в трех возрастах.

С 20 по 31 октября команды приняли участие в Турнире победителей МЮФЛ, где КС-2007 и КС-2008 завоевали золотые медали, а КС-2009 стали бронзовыми призерами соревнований.

В церемонии награждения на стадионе "Самара Солидарность Арена" приняли участие генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Вадим Андреев, директор Академии Сергей Марушко, руководитель программы развития молодежного футбола Академии Олег Гордеев и главный тренер Академии Сергей Белоусов.

Еще раз поздравляем команды и тренерский штаб с успехом! Ждем новый сезон.

Фото: сайт ФК