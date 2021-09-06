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В «Крылья Советов» перешел защитник из казанского «Рубина»

6 сентября 2021 10:19
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В «Крылья Советов» перешел защитник из казанского «Рубина»

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» — пополнение. Из казанского «Рубина» в команду перешел хорватский защитник Сильвие Бегич. Об этом сообщили представители самарского коллектива.

— Иностранного спортсмена арендовали до конца сезона. В Самаре он будет играть под номером 2. Сильвие Бегича выбрали не случайно. Он квалифицированный защитник, который доказывает свою состоятельность на высоком уровне. «Крылья Советов» нуждались в обновлении обороны, и мы это сделали, — пояснил спортивный директор команды Сергей Корниленко.

Сильвие Бегичу 28 лет. Свою спортивную карьеру он начал в 2004 году в боснийском клубе «Посушье». Также играл за хорватские коллективы «Камен» из Иванбеговины и «Рудеш» из Загреба. В России же первым клубом футболиста стал «Оренбург». Дебютный матч за эту команду он сыграл в 2017 году. Всего же за коллектив он провел 56 игр и забил 5 голов. После «Оренбурга» хорват перешел в казанский «Рубин», где отыграл 27 матчей и забил 1 гол. Один из последних матчей Сильвие Бегич провел как раз против «Крыльев Советов». Тогда игра закончилась со счетом 1:1.

За последние несколько дней в составе «Крыльев Советов» произошло несколько обновлений. 1 сентября команду покинул Герман Огунха. Его арендовали до конца сезона, но впечатляющих результатов он не показал. Теперь же футболист продолжит карьеру в «Рубине».

Сейчас же подопечные Игоря Осинькина готовятся к следующему матчу в рамках российской футбольной Премьер-лиги и Кубка России. В рамках РФПЛ ближайший матч состоится уже 11 сентября. Соперником волжан станет московский «Локомотив». А в Кубке России первый матч группового этапа самарская команда сыграет в конце сентября. Им предстоит бороться за путевку в плей-офф сначала со «Знаменем» из Ногинска, а затем — с «Енисеем» из Красноярска, пишет 63.ру.

Теги: "Крылья Советов" спорт футбол

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