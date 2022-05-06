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В честь юбилея: "Крылья" прибыли на матч с "Динамо" в костюмах от "Gentlemen League"

6 мая 2022 20:56
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Это событие стало первым в рамках сотрудничества нашего клуба с "Gentlemen League" и первым в истории "Крыльев".

Сегодня на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья" – "Динамо" в честь юбилея клуба наша команда прибыла в костюмах индивидуального пошива от магазина мужских костюмов "Gentlemen League".

Это событие стало первым в рамках сотрудничества нашего клуба с "Gentlemen League" и первым в истории "Крыльев".

В ближайшее время всех болельщиков ждут специальные акции от "Gentlemen League" и "Крыльев Советов". Совсем скоро в соцсетях клуба мы разместим видео с участием игроков нашей команды Юрием Горшковым, Александром Солдатенковым, Дмитрием Цыпченко, Евгением Фроловым и Антоном Зиньковским.

Магазин мужских костюмов "Gentlemen League" предлагает широкий выбор костюмов, брюк, пиджаков, пальто и аксессуаров премиум-класса.

Адрес магазина: ул. Гагарина 26, 1 этаж, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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