В честь юбилея: "Крылья" прибыли на матч с "Динамо" в костюмах от "Gentlemen League"

106

Сегодня на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья" – "Динамо" в честь юбилея клуба наша команда прибыла в костюмах индивидуального пошива от магазина мужских костюмов "Gentlemen League".

Это событие стало первым в рамках сотрудничества нашего клуба с "Gentlemen League" и первым в истории "Крыльев".

В ближайшее время всех болельщиков ждут специальные акции от "Gentlemen League" и "Крыльев Советов". Совсем скоро в соцсетях клуба мы разместим видео с участием игроков нашей команды Юрием Горшковым, Александром Солдатенковым, Дмитрием Цыпченко, Евгением Фроловым и Антоном Зиньковским.

Магазин мужских костюмов "Gentlemen League" предлагает широкий выбор костюмов, брюк, пиджаков, пальто и аксессуаров премиум-класса.

Адрес магазина: ул. Гагарина 26, 1 этаж, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"