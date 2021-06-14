У Голенкова и Комбарова закончились контракты с "Крыльями Советов"

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"Нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров завершили свое выступление за нашу команду. У обоих игроков закончились контракты с "Крыльями Советов"", - рассказали в пресс-службе ФК "КС".

Егор Голенков выступал за "Крылья" с 2015 года.

Дмитрий Комбаров пополнил "Крылья Советов" в 2019-м.

Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит игроков за проделанную работу и игру в нашей команде. Оба футболиста внесли достойный вклад в игру команды этом сезоне и помогли решить главную задачу, а также успешно выступить в Кубке России.