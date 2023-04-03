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Стартовала решающая стадия конкурса «Россия – футбольная страна!».



В конкурсе участвуют 146 проектов, которые прошли межрегиональный отбор. Всего были заявлены 462 проекта из 74 регионов. На межрегиональном этапе участвовали 274 проекта-победителя регионального этапа.



В решающей стадии примет участие проект детского футбольного клуба «Крылья Мечты», представленный в номинации - «лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Победители и призеры третьего сезона будут определены до 28 апреля.



Конкурс «Россия – футбольная страна!» проводится РФС при поддержке Министерства спорта Российской Федерации для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах.

Фото: минспорта СО