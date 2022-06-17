Сборная Украины впервые потеряла очки в Лиге наций УЕФА

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В среду на стадионе ЛКС в Лодзи (Польша) состоялся поединок четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины принимала команду Ирландии. Матч команд Лиги B завершился результативной ничьей (1:1).



Украинцы впервые потеряли очки в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. До этого момента коллектив Александра Петракова одержал две победы в двух матчах. Заключить пари на то, как пройдет следующая встреча украинской сборной или поединки других команд-участниц Лиги наций, можно в спортивном разделе Stake казино.



Хозяева активно начали встречу, однако первыми забили гости. Номинальный центральный защитник Натан Коллинс на 31-й минуте совершил сольный проход по центру и отправил снаряд в сетку ворот Ризныка.



Ответ украинцев случился уже во втором тайме. На 47-й минуте капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко собрал на себе внимание игроков обороны Ирландии и выкатил мяч Артему Довбику. Нападающему «Днепра-1» оставалось не промахнуться с метра по пустым воротам.

При счете 1:1 игра немного успокоилась. Хозяева чаще владели мячом, однако оба коллектива редко угрожали воротам друг друга. За 90 с лишним минут команды нанесли 17 ударов, из которых шесть пришлись в створ.



По завершении четвертого тура сборная Украины остается лидером группы 1 и главным претендентом на выход в Лигу A – в активе у подопечных Петракова 7 очков за три игры. Следом идут шотландцы, набравшие 6 баллов, и ирландцы – 4 очка. Замыкает турнирную таблицу группы сборная Армении с 3 набранными очками.

Фото: Украинская ассоциация футбола