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Самарские «Крылья Советов» планируют выкупить хорватского защитника Матео Барача у «Сочи»

4 мая 2022 11:44
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самарские «Крылья Советов» планируют выкупить хорватского защитника Матео Барача у «Сочи»

По информации «РБ Спорт», самарские «Крылья Советов» планируют выкупить хорватского защитника Матео Барача у «Сочи».

Сейчас футболист выступает за «Крылья» на правах аренды до конца сезона. Ранее агент Барача сообщил «РБ Спорт», самарский клуб должен до конца мая решить, будет ли выкупать защитника.

По нашим данным, «Крылья Советов» намерены выкупить Барача у «Сочи». Близкий к игроку источник сообщил, что тренерский штаб самарцев хочет сохранить защитника в составе на следующий сезон. В какую сумму обойдется 27-летний хорват самарскому клубу, пока неизвестно.

Барач выступает в России с июля 2021 года, перейдя из австрийского «Рапида» в «Сочи» свободным агентом. За сочинский клуб он сыграл 14 матчей и в феврале 2022-го ушел в аренду в «Крылья». На данный момент на его счету четыре встречи за самарцев, в которых он забил один гол.

Теги: Крылья Советов

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