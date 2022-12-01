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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал победителем национальной премии «Первая пятерка»

1 декабря 2022 14:29
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Претенденты отбирались по следующим критериям: российское гражданство, возраст до 21 года, не менее трети сыгранных матчей за команду и количество проведенного на поле времени.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал победителем XX национальной премии «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в МИР РПЛ.

Среди претендентов на премию в этом году были представлены футболисты «Краснодара» «Локомотива», «Спартака», «Ростова», «Сочи» и игроки «Крыльев» Александр Коваленко и Сергей Пиняев.

Претенденты отбирались по следующим критериям: российское гражданство, возраст до 21 года, не менее трети сыгранных матчей за команду и количество проведенного на поле времени. Лауреата определяли путем голосования руководители и тренеры клубов Премьер-лиги, наставники юношеских и национальных сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, журналисты и организации, занимающиеся развитием футбола.

Сергей Пиняев набрал наибольшее количество баллов – 317. Александр Коваленко с 129 баллами стал четвертым.

Премия «Первая пятерка» была утверждена в 2002 году. Ее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и многие другие, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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