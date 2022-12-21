Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев получил премию «Первая Пятерка»

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В Москве прошла XX церемония вручения Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова национальной премии «Первая пятерка». Лучшим молодым футболистом МИР РПЛ 2022 года стал полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Премия «Первая Пятерка» вручается лучшему молодому футболисту года уже в 20-й раз. Победитель определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры МИР РПЛ, наставники сборных разных возрастов, экспертов, журналистов и представителей РФС, ФНЛ, ДФЛ.

Ведущими торжественной части стали комментаторы «Матч ТВ» Михаил Меламед и Роман Нагучев. Сам приз Сергею Пиняеву вручал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

– Считаю, что Сергей полностью заслужил эту награду, но важно помнить, что это все аванс. Аванс, который он должен в будущем правильно использовать. Уверен, он с этим справится. Это действительно был хороший год для него, поздравляю его с этим успехом, – отметил Игорь Осинькин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"