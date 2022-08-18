Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов: "Факел" – боевитая команда, но мы должны побеждать

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Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов перед матчем 6-го тура МИР РПЛ против "Факела" ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Ты очень плавно подходил к составу, сначала выходил на замены. Но в этом сезоне у тебя из 5 матчей 3 – в стартовом составе. Какие в связи с этим эмоции, какие мысли, как это сказывается на твоем игровом процессе?

– Конечно, рад, что начал выходить в стартовом составе. Мне, как молодому футболисту, это придает уверенности. Хочется прогрессировать именно в стартовом составе. Раньше где-то чуть-чуть подвели травмы, хотелось бы зайти раньше в основной состав. Буду стараться, готовиться, чтобы быть в лучшей форме и приносить пользу команде.

– В матче с "Локомотивом" ты отдал голевую передачу, попал в сборную тура по версии различных СМИ. Обращаешь ли внимание на такие детали, мотивирует ли это?

– Приятно, конечно. Но особо не обращаю внимание. Стараюсь двигаться от игры к игре, приносить пользу команде.

– Расскажи о своей позиции на поле. Ты играл и в центре поля, и на левом фланге. Где тебе удобнее, где тебя видит Игорь Витальевич?

– Не могу сказать, что мне неудобно играть слева, мне приходилось в карьере на этой позиции. Но моя родная позиция – в центре поля. С Игорем Витальевичем не разговаривали. Играю там, где я больше приношу пользу. Главное – играть.

– Как оценишь старт "Крыльев" в этом сезоне? В 5 матчах команда набрала 5 очков. Можно сказать, что по одному очку за матч.

– Считаю, что мы не добрали свои очки. С "Торпедо", с "Локомотивом". Должны были иметь плюс 2-3 очка точно.

– Ты очень близко дружишь с Сергеем Пиняевым. Расскажи, как общаетесь, как поддерживаешь его в сложившейся ситуации?

– Конечно, когда все случилось, поддерживали его всей командой. Ездили в больницу, поддерживаем его всей командой. Мы постоянно общаемся, он сейчас восстанавливается, у него все хорошо.

– Сергей приедет в Самару на матча с "Факелом". Готовишь ли ему какой-то особенный сюрприз?

– Надеюсь, что особенный сюрприз случится как раз в матче, и мы заработаем три очка.

– К слову, о "Факеле". Что можешь сказать о сопернике? Яркая команда, дебютант.

– Сейчас разбираем соперника. "Факел" – боевитая команда, легко не будет. Они хотят набрать как можно больше очков, чтобы не быть внизу таблицы. Мы тоже не собираемся уступать и должны набирать и добирать свои очки. Легко точно не будет.

Фото: ФК "КС"