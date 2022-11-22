Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко – номинант национальной премии «Первая пятерка»

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Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов национальной премии «Первая пятерка-2022». Награда вручается лучшему игроку года в РПЛ.

В окончательный список попал полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко.

Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, тренеры, юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.

В этом году для выбора победителя был введен дополнительный параметр: среднее количество игрового времени за матч. Впервые все 13 номинантов сыграли не менее 2/3 от матчей своей команды в чемпионате России, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"