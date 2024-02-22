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Полузащитник  аргентинского клуба «Ланус» Франко Ороско переходит в «Крылья»

22 февраля 2024 23:24
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Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца 2024 года. Наша команда имеет право выкупа на Ороско.

«Крылья Советов» достигли договоренности с аргентинским клубом «Ланус» о переходе атакующего полузащитника Франко Ороско. Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца 2024 года. Наша команда имеет право выкупа на Ороско. В нашем клубе Франко будет выступать под 32 номером.

Франко Ороско родился в городе Каннинг, Аргентина. Он – воспитанник футбольной академии клуба «Ланус». В 2020 году дебютировал за основную команду аргентинского клуба. В 29 матчах за 2023 год он забил 4 гола и сделал 3 голевой передачи. Всего провел 95 матчей, забил 13 голов и отметился 9 результативными передачами.

Вызывался в юношеские сборные Аргентины. Сыграл 12 матчей, в которых забил 4 гола. Чемпион Южной Америки в составе сборной Аргентины U15 и сборной Аргентины U17.

– Франко – это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешел в «Крылья». За время аренды у него появится возможность проявить себя, а нам – еще лучше его узнать, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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