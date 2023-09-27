Открыта онлайн продажа билетов для школьников и студентов на матч со «Спартаком».
ПФК «Крылья Советов» запускает онлайн продажу билетов на домашние матчи для школьников и студентов.
Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты онлайн в сектора D513, D514. Стоимость — 100 рублей. При входе на стадион могут попросить предъявить студенческий билет или паспорт.
Также все желающие могут приобрести билеты на сектора С520, С521, С522. Стоимость — 500 рублей.
Билеты можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".
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