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Открыта онлайн продажа билетов для школьников и студентов на матч со «Спартаком».

ПФК «Крылья Советов» запускает онлайн продажу билетов на домашние матчи для школьников и студентов.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты онлайн в сектора D513, D514. Стоимость — 100 рублей. При входе на стадион могут попросить предъявить студенческий билет или паспорт.

Также все желающие могут приобрести билеты на сектора С520, С521, С522. Стоимость — 500 рублей.

Билеты можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ru.freepik.com